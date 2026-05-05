  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Naharija
  4. Wohnquartier Rez de jardin

Wohnquartier Rez de jardin

Naharija, Israel
von
$1,03M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36452
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Großer Gartengrund Im neuen Stadtteil Shimon Peres entdecken Sie diese herrlichen 5 Zimmer auf dem Gartenboden mit seltenen Bänden: ca. 200 m2 Wohnfläche und 170 m2 südwestlich freistehender Garten. Ruhig, Luxus und Privatsphäre garantiert. Nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum, dem Bahnhof, Geschäften entfernt.

Standort auf der Karte

Naharija, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Israel
von
$817,960
Wohnviertel Appartement a louer centre ville jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$3,988
Wohnviertel Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Aschdod, Israel
von
$4,23M
Wohnviertel Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Aschkelon, Israel
von
$699,660
Wohnviertel Au centre
Jerusalem, Israel
von
$591,500
Sie sehen gerade
Wohnquartier Rez de jardin
Naharija, Israel
von
$1,03M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces A dizengoff netanya spEcial investisseur projet pinouI binouI avancE
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces A dizengoff netanya spEcial investisseur projet pinouI binouI avancE
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces A dizengoff netanya spEcial investisseur projet pinouI binouI avancE
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces A dizengoff netanya spEcial investisseur projet pinouI binouI avancE
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces A dizengoff netanya spEcial investisseur projet pinouI binouI avancE
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces A dizengoff netanya spEcial investisseur projet pinouI binouI avancE
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces A dizengoff netanya spEcial investisseur projet pinouI binouI avancE
Netanja, Israel
von
$692,900
Dizengoff Straße im Herzen von Netanya, Premium Lage in der Nähe von Kikar HaAtsmaout. Die Gegend wird für ihre Geschäfte, Cafés, Stadtattraktion und schnellen Zugang zum Strand gesucht. Wohnung von 3 Zimmern, ca. 88 m2, im 1. Stock von 5. Voll renoviert, mit komfortablen Volumina und hell…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jerusalem, Israel
von
$4,06M
Holyland – Bezirk in voller Stadterneuerung, mit Bau von Geschäften, Synagogen und modernisierten Parks! Luxus Penthouse in einem Gebäude mit Prestigelobby, Fitnessraum und 3 Shabbat Aufzüge. 5 Zimmer (leicht auf 7 zu bewegen), 243 m2 Wohnfläche + 180 m2 Terrassen Soukka – 423 m2 insgesamt…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Wohnviertel 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Wohnviertel 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Wohnviertel 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Wohnviertel 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Wohnviertel 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
In einer ruhigen Straße nahe dem Meer, renoviertes Gebäude mit Aufzug, angenehmer Eingang mit Digicode. 3 Luftausrichtung, 4 Zimmer, 2 Bäder, 2 Toiletten. Möglichkeit, einen Parkplatz zu mieten
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen