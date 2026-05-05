  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier A ne pas manquer

Wohnquartier A ne pas manquer

Aschkelon, Israel
von
$567,840
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36128
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ferienwohnung 4 Stck Dimri 3. Stock Bilder und Videos gut gepflegt Qualitätsprojekt nur 2

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Aviv, Israel
von
$5,60M
Wohnviertel Appartement a louer a ben yehouda tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$6,200
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Aschkelon, Israel
von
$354,900
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Safed, Israel
von
$1,85M
Wohnviertel Rez de jardin quartier lotan
Aschkelon, Israel
von
$490,100
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer
Aschkelon, Israel
von
$567,840
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Wohnviertel Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Wohnviertel Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Wohnviertel Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Wohnviertel Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Alle anzeigen Wohnviertel Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Wohnviertel Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,23M
Exclusive – Chernichovsky Street, Bezall Projekt Shenkin Bezirk Große 3-Zimmer-Wohnung, sehr hell Nord / West ca. 87 m2 + 9 m2 Terrasse (ein Schlafzimmer auf der Innenseite des Gebäudes) Sicherheit 24/7 Sporthalle Parkplatz Höhle Möglichkeit kompletter Möbel Die Wohnung ist derzeit an eine…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A saisir A louer immediatement appartement de 4 pieces neuf en plein centre ville de hadera
Wohnviertel A saisir A louer immediatement appartement de 4 pieces neuf en plein centre ville de hadera
Wohnviertel A saisir A louer immediatement appartement de 4 pieces neuf en plein centre ville de hadera
Wohnviertel A saisir A louer immediatement appartement de 4 pieces neuf en plein centre ville de hadera
Wohnviertel A saisir A louer immediatement appartement de 4 pieces neuf en plein centre ville de hadera
Alle anzeigen Wohnviertel A saisir A louer immediatement appartement de 4 pieces neuf en plein centre ville de hadera
Wohnviertel A saisir A louer immediatement appartement de 4 pieces neuf en plein centre ville de hadera
Chadera, Israel
von
$5,500
BZH Die französische Abteilung von RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv mit einer 4-Zimmer-Wohnung, frisch vom renommierten Promotor Aura geliefert! Eigenschaften: ✅ Neue Wohnung von 4 Zimmern von 100 m2 ungefähr, ✅ Schönes Wunderset von etwa 12 m2, ✅ Helles Wohnzimmer, ✅ Parental-Suite m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$5,67M
Neues Wohnprojekt 7 Etagen-Boutique-Gebäude, High-End in einem der begehrtesten Gegenden von Tel Aviv, Zu Fuß erreichen Sie den Hafen von Tel-Aviv, den Yachthafen, die Strände, den Park Yarkon, Gan Ha Geplante Lieferung : Februar 2027 Typologien verfügbar Apartments mit 2, 3 und 4 Zimmern…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen