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Wohnquartier Haut standing

Aschkelon, Israel
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ID: 36430
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

Über den Komplex

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Nordgarten Der dritte und letzte Komplex entstand im Agamim Bezirk von Ashkelon. Der North Garden ist ein Komplex bestehend aus 10 Gebäuden von 6 bis 8 Stockwerken, jedes Gebäude mit nur 3 Wohnungen pro Landung. Darüber hinaus genießen Sie einen öffentlichen Garten und Sportmöglichkeiten sowie einen einfachen Zugang zum städtischen Schwimmbad und einem Tennisplatz in der Nähe. Der Komplex befindet sich in der Nähe von verschiedenen Bildungseinrichtungen, einem Einkaufszentrum, Freizeitanlagen und in der Nähe der wichtigsten Verkehrswege. Ausrüstung: - Drehstrom - Vorbereitung für eine Mini-Zentralklimaanlage - TV intercom - Kommunikationspunkte: Telefon und Fernsehen in jedem Zimmer - Vorbereitung für einen Deckenventilator in den Zimmern - Schalter am Eingang, um alle Beleuchtung im Haus ein- und ausschalten - Timer für einen elektrischen Heizkörper - Wohnungssystem zur Überwachung und Kontrolle des Stromverbrauchs - Qualität Innentüren - Elektrische Speicher (ohne Badezimmer) - Ja. In den trockenen Räumen, Boden in Keramik Granit 60/60. In den Wohnungen 5 Zimmer und Appartements mit Garten - im Trockenzimmer Stock in Granit Porzellan 80/80 - Terrassenhahn Wohnung 3 Zimmer von 1.590.000 NIS und 1.632.000 NIS (einige mit Keller und Klimaanlage enthalten) 4 Stück von 1.850.000 NIS Für weitere Informationen zögern Sie nicht!

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Aschkelon, Israel
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