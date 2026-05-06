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Wohnquartier A vendre tel aviv rue frishmanplace masaryk grand 2 piEces de 81 m emplacement premium idEal investissement et airbnb

Tel-Aviv, Israel
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$1,55M
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ID: 35979
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Frishman, 90 Gusto

Über den Komplex

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Tel Aviv – Frishman In der Nähe der Strände, Dizengoff und alle Annehmlichkeiten des Stadtzentrums. Ferienwohnung 2 Zimmer mit außergewöhnlichen Volumina : • insgesamt 81 m2 • Wohnzimmer von 50 m2 ermöglicht eine Konfiguration in 3 Stück • 2 Badezimmer • Südostexposition, sehr hell • Sauberes und gepflegtes Gebäude, sicherer Zugang • Arbeiten, die mit einer großen Möglichkeit der Valorisierung geplant werden Ein seltenes Angebot, um im Herzen von Tel Aviv zu leben oder zu investieren.

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Tel-Aviv, Israel
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