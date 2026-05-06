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Wohnquartier Superbe 3 pieces renove architecturellement a cote de basel

Tel-Aviv, Israel
von
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ID: 35742
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yehoshua Bin Nun, 69

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Neu im Verkauf ausschließlich Bei 69 Yehoshua Ben Nun Street, ruhige Straße nahe Hayarkon Park Im Herzen des alten Nordens (bei Nordau Boulevard) 3-Zimmer-Wohnung mit architektonischem Design und High-End-Finish. Fläche von 75 m2 (je nach Kadastre) 4. Stock mit Aufzug Gut gepflegtes Gebäude Anwesenheit von Schutz im Gebäude

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Tel-Aviv, Israel
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