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Wohnquartier Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35736
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

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Verkauf im Stadtteil Bavli 20 Herzog Street Im 10. Stock eines gepflegten Gebäudes. Unbeobachtete Ansicht und außergewöhnliche Helligkeit. 4 Stücke von 117 m2, die in 5 umgewandelt werden können. Eine Elternsuite und viele Lagereinrichtungen. Sehr geräumiger Aufenthalt, ideal für eine Familie. Dreifache Belüftung. Heißes Wasser 24/7. Stück sichert sich oben und eine weitere Miklat im Keller. Parkplatz auf dem gemeinsamen Parkplatz.

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Tel-Aviv, Israel
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