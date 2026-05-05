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Wohnquartier Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf

Jerusalem, Israel
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ID: 36415
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Pinhas Kehati, 8

Über den Komplex

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Geräumige 3-Zimmer-Wohnung, neuer Vertragspartner, Unterkunft in ca. 3 Monaten. Sehr helle Gästeservices + Bad und separates WC. Balkon Soucca aus dem Wohnzimmer, die Wohnung befindet sich auf der Eisenbahnachse der Yemin Avot Street, aber gegenüber einer ruhigen Ecke. Aufzug, modernisiertes Gebäude

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Jerusalem, Israel
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