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Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite

Netanja, Israel
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ID: 36213
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

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Mardochee Khayat bietet Ihnen ein neues Projekt im Stadtteil Galey yam. Die architektonisch gestaltete Konstruktion bietet Ihnen, in einem Komplex von drei Gebäuden am Fuße eines Einkaufszentrums zu leben, wo schöne Marken anwesend sein werden. In der Nähe des neuen Rathauses von Netanya, Busse, die ganz Israel bedienen, einfachen Zugang zu Autobahnen Cafes, Restaurants, Supermärkten und Heimausrüstung und all dies am Fuße des Projekts Projektmerkmale Sehr schöne Doppel-Lobby von einem Architekten für maximale Privatsphäre der Besitzer dekoriert. Im Fitnessraum, Kinderzimmer, Arbeitszimmer Drei Pädagogen einschließlich Shabbat Ein klarer Blick aus den ersten Etagen. Projekt mit Bankgarantie Möglichkeit der 20%-Finanzierung im Vertrag und 80% bei der Handhabung über die Schlüssel Jede Wohnung ist mit einem privaten Parkplatz verkauft. Hoher Standardservice Merkmale der Wohnung Fliesen durch das Haus 80x80 Zubereitung für Klimaanlage Qualität Badezimmermöbel Mischarmaturen Qualität Innentüren Anpassbare Küche Elektrische Jalousien durch das Haus Mehrere Wohnungen zum Verkauf 3 Zimmer Oberfläche 79 m2 + 12 m2 Terrasse 4 Zimmer Oberfläche 102 m2 +12 m2 Terrasse 5 Zimmer Oberfläche 122 m2 + 20 m2 Terrasse Für weitere Informationen kontaktieren Mardochee Khayat

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Netanja, Israel
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