  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer

Wohnquartier A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer

Netanja, Israel
von
$2,873
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36492
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Nitsa

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Nitza Street, Netanya Diese Wohnung ist ideal für Liebhaber des Meeres, nur wenige Schritte von der schönen Wanderung von Netanya entfernt. In der Nähe von Cafés, Restaurants, Supermärkten und dem Strand. Wohnung Details : • HaTerrassa Gebäude, gegenüber dem Meer • Standhaus mit 3 Aufzügen • Guardian rund um die Uhr • Schwimmbad • Sporthalle • Balkon mit offenem Meerblick • Tiefgaragen in Tabou • Große, geräumige und sehr helle Wohnung • Sicheres Zimmer (mamad) • Zwei Duschräume • Voll möbliert – alles, was Sie tun müssen, ist die Platzierung Ihrer Koffer

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Chadera, Israel
von
$909,220
Wohnviertel Appartement 4 pieces quartier neve illan
Aschkelon, Israel
von
$503,620
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces rue balfour bat yam A 400m de la mer
Bat Yam, Israel
von
$581,360
Wohnviertel Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$3,64M
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$557,700
Sie sehen gerade
Wohnquartier A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Netanja, Israel
von
$2,873
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Chadera, Israel
von
$2,29M
Sehr schöne Wohnung von 4 Zimmern in der Nachbarschaft "Le Park". Blick auf den Park. Diese neue Nachbarschaft hat alle Vorteile: Schulen, Park, Einkaufszentrum... sehr große Terrasse von 28 m2 . Meerblick. 2 Badezimmer. 1 Parkplatz 4 Aufzüge
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf sur raanana
Wohnviertel Projet neuf sur raanana
Wohnviertel Projet neuf sur raanana
Wohnviertel Projet neuf sur raanana
Wohnviertel Projet neuf sur raanana
Wohnviertel Projet neuf sur raanana
Wohnviertel Projet neuf sur raanana
Ra’anana, Israel
von
$3,75M
Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues Wohnprojekt im Stadtzentrum. High-End-Projekt – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Leben Sie in einer der gefragtesten Viertel von Raanana, einer erstklassigen Lage, ruhig und grün, nur einen Steinwurf entfernt: Die besten Schulen S…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
von
$4,10M
ausschließlich zum Verkauf, im Park Yarkon 42 Ussishkin Street Gebäude renoviert 2012 Wohnung von 2,5 Zimmern, 68 m2 (Fläche) Ost-West, sonnige Exposition 3. Stock, mit Aufzug Gebäude mit Schutz Registrierung von Eigentumswohnungen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen