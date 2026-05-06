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Wohnquartier Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
von
$799,000
06.05.26
$799,000
05.05.26
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ID: 35671
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Pesach Hevroni

Über den Komplex

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In einer kürzlichen Residenz im Bezirk Kiryat Yovel entdecken Sie eine hervorragende 2-Zimmer-Wohnung, modern, hell und perfekt gepflegt. Das Hotel liegt im 11. Stock eines Gebäudes, das 2023 mit Aufzug von Shabbat gebaut wurde, bietet eine Fläche von 50 m2 erweitert durch einen Balkon von 4 m2 mit einem unverbauten Panoramablick nach Westen. Das geräumige und helle Wohnzimmer öffnet sich in eine moderne Küche, das Apartment verfügt über ein komfortables Schlafzimmer mit integrierter Mama und ein elegantes Bad. Ein privater Keller und ein unterirdischer Parkplatz vervollständigen diese Unterkunft. Die Geschäfte, Dienstleistungen und Straßenbahn befinden sich direkt am Fuße des Gebäudes und bietet außergewöhnlichen Wohnkomfort. Derzeit vermietet 4.800

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