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Wohnquartier Balcon sur la mer

Aschdod, Israel
von
$760,500
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ID: 36380
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rogozin, 27 Sea View Tower

Über den Komplex

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Im Herzen von Ashdod, Rogozine Street, riesige 4-Zimmer-Wohnung mit mamad und Meerblick Terrasse im 7. Stock

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Aschdod, Israel
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