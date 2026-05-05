  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite

Netanja, Israel
von
$1,23M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36201
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Projektstatus Mardoche khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Jabotinsky ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 7 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Projektmerkmale Das Projekt umfasst mehrere Apartments von 3 Zimmern bis 5 Zimmern sowie 2 Penthouses mit Terrasse. Außener Natursteinbelag Vier Wohnungen pro Etage Das Gebäude wird mit einer Doppel-Lobby mit einer Deckenhöhe von 5 Metern ausgestattet und vom Architekten entworfen 2 Lifte inklusive chabbatic Tiefgaragen Lieferung Ende Dezember 2027 Bankgarantie Merkmale der Wohnung Wohnung von 3 Zimmern mit einer Oberfläche von 91 m2 plus eine Terrasse von 12.5m2 Wohnung von 4 Zimmern mit einer Oberfläche von 108 m2 plus eine Terrasse von 12.5m2 Wohnung von 5 Zimmern mit einer Oberfläche von 130 m2 plus eine Terrasse von 25,5m2 Boden im ganzen Haus 80x80 Zentrale Klimaanlage Qualität Badezimmermöbel Grohe Markenventil Innentür der Qualitäten Anpassbare Küche Elektrische Geschäfte in allen Haus Für weitere Informationen kontaktieren Mardochee Khayat 0523362121

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet rue daniel bat yam
Bat Yam, Israel
von
$4,95M
Wohnviertel A vendre appartement 4 piEces A kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Netanja, Israel
von
$831,480
Wohnviertel A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israel
von
$1,91M
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Aschdod, Israel
von
$605,020
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Bat Yam, Israel
von
$2,60M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,23M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet rEsidentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet rEsidentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet rEsidentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet rEsidentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet rEsidentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,79M
Nur 200 Meter vom Meer Ein einzigartiges Wohnprojekt mit modernem Design. Nur wenige Gehminuten vom Strand, dem Souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, dem Rothschild Boulevard und dem berühmten Viertel Neve Tzedek entfernt. Projekt Highlights: • Nur 58 Einheiten – Privatsphäre und Exklusivität • …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bat yam dans une tour de standing 5 piEces avec mamad 131m14m terrasse
Wohnviertel Bat yam dans une tour de standing 5 piEces avec mamad 131m14m terrasse
Wohnviertel Bat yam dans une tour de standing 5 piEces avec mamad 131m14m terrasse
Wohnviertel Bat yam dans une tour de standing 5 piEces avec mamad 131m14m terrasse
Wohnviertel Bat yam dans une tour de standing 5 piEces avec mamad 131m14m terrasse
Alle anzeigen Wohnviertel Bat yam dans une tour de standing 5 piEces avec mamad 131m14m terrasse
Wohnviertel Bat yam dans une tour de standing 5 piEces avec mamad 131m14m terrasse
Bat Yam, Israel
von
$1,69M
In einem modernen Bat Yam Standturm 5 Stück inklusive 1 mamad Wohnfläche 131. Terrasse 14m2 Im 20. Stock eines luxuriösen Turms 2 Parkplätze 1 Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,20M
SELL 3 TEILNEHMER UND PRESTIGIOUS DROUGH 2 SEITE MINUTES, TEL AVIV Dieses schöne 3-Zimmer-Apartment befindet sich in einer ruhigen und renommierten Straße, nur 2 Gehminuten vom Royal Beach entfernt. Eingebettet auf der 1. Etage eines wunderschön erhaltenen und komplett renovierten Gebäudes,…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen