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Wohnquartier Residence boutique dexception

Jerusalem, Israel
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ID: 36117
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Avital, 15

Über den Komplex

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Im Stadtteil Mekor Haim bei Baka nur 2 Gehminuten vom Einkaufszentrum Hadar entfernt. Nur wenige Minuten vom ruhigen Grünpark der Mesila entfernt, der direkt zum malerischen Moshava Germanit führt. Am Fuße aller Supermärkte und Geschäfte in Talpiot. Einfach im Zentrum aller Notwendigkeiten. Gewinnpotenzial: Das Projekt befindet sich auf der Strecke der neuen Straßenbahn (in der HaParsa Street) und ermöglicht eine schnelle und einfache Fahrt ins Stadtzentrum. Neue Luxus-Gebäude des Entwicklers von nur 9 Etagen mit herrlicher Lobby, Shabbat-Aufzüge und Tiefgarage. Neue 4-Zimmer-Wohnung sehr geräumig von 111 m2, Helligkeit garantiert den ganzen Tag lang mit sehr großem Wohnbereich perfekt zu empfangen, und separate Küche, plus Balkon von 11m2 mit offenem Blick. Küchenstand des anerkannten Lieferanten Gal, Mamad Zimmer, Hauptschlafzimmer mit eigenem Bad, Gästebad. Zentrale Klimaanlage private VRF in jedem der Räume, Fußbodenheizung mit privatem Thermostat an jedem Ort, Smart Home System, einfach die renommiertesten Dienstleistungen. Die Wohnung verfügt über einen privaten Tiefgaragenplatz und angrenzenden Keller. Soforteintrag. Am Fuße der französischsprachigen Gemeinschaften und der Pierre Koening Schule.

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