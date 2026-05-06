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Wohnquartier Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
von
$1,08M
06.05.26
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ID: 35667
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Beit Tzur

Über den Komplex

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Im Herzen von Nahlaot, einem lebendigen und authentischen Viertel von Jerusalem, bekannt für sein Gemeinschaftsleben, seine Synagogen, seine warme Atmosphäre und seine unmittelbare Nähe zu Shouk Mahane Yehuda und dem Stadtzentrum. Eine hochbegehrte Adresse sowohl von religiösen Familien als auch von Investoren. In einem kürzlichen Boutique-Gebäude entdecken Sie diese Wohnung klar, ruhig und voller Charakter: Helles Wohnzimmer mit Ausgang zu einem kleinen Balkon und ungehinderter Blick Moderne und praktische amerikanische Küche 2 Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite und ein mamad Modernes Badezimmer Das Hotel liegt im 2. und oberen Stock, mit vollem Dachgeschoss (über der Wohnung) Klimaanlage in jedem Zimmer Derzeit vermietet, schnell verfügbar Ohne Aufzug, so sehr geringe Eigenlasten ?? Ein seltenes und gesuchtes Anwesen, ideal, um in Jerusalem mit Charme und Authentizität zu leben oder eine sichere Erbe Investition in eine Gegend mit starker Mietnachfrage zu machen.

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Jerusalem, Israel
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