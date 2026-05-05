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Wohnquartier Appartement 4 pieces idealement situe

Jerusalem, Israel
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ID: 36367
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Bait VeGan, 42

Über den Komplex

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In der zentralsten und gefragtesten Lage der Nachbarschaft, in einem kleinen eleganten Gebäude, das von einer Fassade Renovierung und der Hinzufügung eines Aufzugs profitiert hat. Wohnung 4 Zimmer, 104 m2 gebaut, intelligent und geschmackvoll eingerichtet + Balkon Soccah von 10 m2! Wohnung teilweise renoviert (Wohnzimmer, Küche, Duschräume und Bad). Separate Küche, hell, Wohnzimmer mit zwei Ausstellungen und offenem Blick, Master-Suite mit Bad, große Schlafzimmer, Gäste-WC, Bad und zentrale Klimaanlage. Darüber hinaus ein großer Stauraum von 13 m2 mit einer schönen Deckenhöhe, die in ein Büro umgewandelt werden kann!

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