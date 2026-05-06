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Wohnquartier Au centre avec terrasse bonne affaire

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35968
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David Ben Gurion

Über den Komplex

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??? PREIS BASIS – Gelegenheit zu ergreifen! Das 50 m2 Apartment befindet sich in einem neuen Gebäude in der Ben Yehuda Street, zwischen Frishman und Bograshov. Das Hotel liegt an der Rückseite des Gebäudes, genießt es eine ruhige und erhaltene Umgebung, während es im Herzen eines lebhaften und nachgefragten Viertels. Das Apartment verfügt über ein helles Wohnzimmer mit Balkon, ein komfortables Schlafzimmer, eine offene Küche und ein Badezimmer. Das Gebäude ist mit einem Aufzug ausgestattet.

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Tel-Aviv, Israel
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