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Wohnquartier Appartement renove a deux pas de la mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36282
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

Über den Komplex

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3 Zimmer von 80m2 mit Balkon, Aufzug und sehr nah Meer Parkplatz in einer ruhigen Straße. Komplett renoviert mit 2 Bädern.

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Tel-Aviv, Israel
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