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Wohnquartier Projet ben yehuda 192

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36262
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 109

Über den Komplex

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Modernes Wohngebäude von 7,5 Stockwerken inklusive 26 Apartments mit Privatparkplatz. Jedes Apartment ist mit einer VRF-Klimaanlage ausgestattet individuell mit unabhängiger Ausstrahlung in jedem Zimmer. High-End-Finish mit Fliesen Keramik Steinzeug, Aluminium Schreinerei überlegene Qualität, voll ausgestattete Badezimmer ausgestattet, Premium-Innentüren und System moderne elektrische kompatible smart home.

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