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Wohnquartier Bel appartement

Jerusalem, Israel
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ID: 36301
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Yosef Burg

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Ausgezeichnete 4-Zimmer-Wohnung in Rova Misrad Hahouts. Ideal in einer der beliebtesten Gegenden von Jerusalem gelegen, bietet dieses herrliche 111 m2 Apartment eine außergewöhnliche Wohnumgebung, die modernen Komfort und friedliche Atmosphäre kombiniert. Geräumiges helles Wohnzimmer mit direktem Zugang zu einem Balkon von 12 m2, ungehinderte Aussicht und doppelte Belichtung für natürliche Helligkeit den ganzen Tag lang, Aufzug von Shabbat, Private Keller, 2 Parkplätze inbegriffen. Preis: 5,537,000 Aktuelle Miete: 9.600

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