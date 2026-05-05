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Wohnquartier Rare rdc 4 pieces avec jardin de 140m

Jerusalem, Israel
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ID: 36291
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Bait VeGan, 42

Über den Komplex

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Kleines Gebäude mit nur 6 Einwohnern, Aufzug und Privatparkplatz. Ferienwohnung 4 Zimmer – 100 m2 mit Terrasse von 56 m2 und privatem Garten von 96 m2 im Cadastre (Tabou). 3 Orientierungen, großes helles Wohnzimmer mit großer Küche, 3 Toiletten, Mamad Zimmer, Master-Suite mit Duschbad, Klimaanlage. ? 2 Parkplätze Darüber hinaus verfügt die Wohnung über eine unabhängige Einheit von ca. 35 m2 (2.5 Zimmer) mit Dusche und Küche. Direkter Zugang vom Garten zur Einheit. ⚠️ Wohnung zu renovieren teilweise

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Jerusalem, Israel
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