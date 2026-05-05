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Wohnquartier Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36366
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

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Yedidia Frankel Projekt 40 Gebäude nur klassifiziert, wenn die Fassade rehabilitiert wird (der Rest wird ein neuer Bau sein) in Herzl 82 Yedidia Frankel im neuen VIBE in Tel Aviv im Herzen des lebhaften florentinischen Bezirks 6 Store-Shop-Projekt zum Verkauf 2 Geschäfte 2 Zimmer mit Terrasse ab 2.900.000 Nis 3 Zimmer mit Terrassen ab 4.250.000 Nis Baugenehmigungen erhalten Lieferung innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt von Baugenehmigungen

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