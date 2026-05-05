  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Maison bi familiale de caractere et datmosphere uniques a vendre a kiryat hasharon netanya

Wohnquartier Maison bi familiale de caractere et datmosphere uniques a vendre a kiryat hasharon netanya

Netanja, Israel
von
$2,54M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36265
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Deganya, 71

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Dieses Haus passt nicht jedem. Es ist ideal für diejenigen, die ein echtes Zuhause suchen, eine warme und friedliche Atmosphäre. Geräumig und hell, dieses zweifamilienhaus befindet sich in einem ruhigen toten Ende in Kiryat Hasharon. Mit einer Fläche von 264 m2 ist es auf einem Grundstück von ca. 295 m2 mit einem Garten mit Obstbäumen gebaut. Baujahr 2011 und in ausgezeichnetem Zustand. Im Erdgeschoss, ein großes Wohnzimmer mit hohen Decken, Buchtfenster und funktionellen Kamin. Der Kamin, eine echte Wärmequelle, schafft eine warme und freundliche Atmosphäre im Winter. Geräumige Küche und Wohnzimmer für Gäste. Im Obergeschoss befinden sich vier Schlafzimmer mit einer Master-Suite. Zwei Schlafzimmer mit Zugang zu einem Balkon. Insgesamt drei Badezimmer im Haupthaus. Im Keller, eine separate Wohnung mit Küche, Bad und zwei Toiletten. Ideal für ein Familienmitglied oder eine Einzelperson. Das Haus befindet sich in einem gesuchten Viertel, beliebt bei Familien und Techniker. In der Nähe von Schulen, einem Park, einem städtischen Sportzentrum und einem Stadion. Einfacher und schneller Zugang zum Highway 2 und etwa 15 Minuten mit dem Auto vom Meer. Dieses Haus des Charakters wird für diejenigen gemacht, die Qualität des Lebens, Raum und Privatsphäre suchen. Es ist kein Standardhaus und es wird nicht jedem entsprechen.

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Emplacement calme et pastoral
Jerusalem, Israel
von
$1,08M
Wohnviertel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$5,04M
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
von
$5,40M
Wohnviertel Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
von
$3,21M
Wohnviertel 3 pieces neuf avec parking souterrain
Tel-Aviv, Israel
von
$1,55M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Maison bi familiale de caractere et datmosphere uniques a vendre a kiryat hasharon netanya
Netanja, Israel
von
$2,54M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Place de parking a louer en centre ville agrippas
Wohnviertel Place de parking a louer en centre ville agrippas
Jerusalem, Israel
von
$186
Parkplatz zur Miete in einer idealen Lage. Das Hotel liegt im Stadtzentrum - Rue Agrippas
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tres bonne affaire
Wohnviertel Tres bonne affaire
Wohnviertel Tres bonne affaire
Wohnviertel Tres bonne affaire
Wohnviertel Tres bonne affaire
Alle anzeigen Wohnviertel Tres bonne affaire
Wohnviertel Tres bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$1,55M
Schöne 4 Zimmer im kleinen Gebäude im Zentrum in Neve Adarim Bezirk, 3. Stock auf 5, Terrasse soucca, nicht zu verpassen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Wohnviertel Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Wohnviertel Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,53M
Neubau Hochbau. Premium Lage in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Private Tiefgarage inklusive. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen