  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Projet neuf bat yam

Wohnquartier Projet neuf bat yam

Bat Yam, Israel
von
$4,10M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36167
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Willkommen auf der Insel – Leben zwischen Himmel, Meer und Eleganz Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich einen Ort vor, wo das Meer zu Ihrem Horizont wird. Auf der Insel wohnen Sie ein paar Schritte vom Strand entfernt, in einer geräumigen und hellen Wohnung, die für Ihren Komfort und Ihr Wohlbefinden konzipiert ist. Beginnen Sie den Tag mit einem Kaffee auf Ihrem privaten Balkon, schlendern Sie durch den grünen Park am Fuße der Residenz und beenden Sie den Abend mit Blick auf den Sonnenuntergang am Mittelmeer. Öffne deine Augen: dieser Traum wird Realität. Insel, im Herzen des neuen Stadtteils Parkayam in Bat Yam In der neuen Wohngegend von Parkayam in Bat Yam, nur 500 m von den Stränden entfernt, wird die Insel den Lebensstil am Meer neu definieren. Dieses moderne, grüne und vernetzte Viertel soll zu einem der beliebtesten Gegenden an der israelischen Küste werden. Entdecken Sie ein neues High-End-Immobilienprojekt mit einer perfekten Kombination aus Natur, Meer und intelligenter Stadtplanung. Insel bietet ein friedliches Leben, umgeben von grünen Bereichen, Fußgänger-und Radwege, lokale Geschäfte, Schulen und schnellen Zugang zu Tel Aviv. Moderne Architektur und absoluter Komfort Insel ist viel mehr als eine Residenz: es ist ein Konzept des Lebens. Zwei 20-stöckige Türme steigen elegant im Herzen des Viertels und bieten einen offenen Blick auf das Meer und die Stadt. Die 160 Apartments, von 3 bis 5 Zimmern, wurden sorgfältig entworfen, um Volumen, natürliches Licht und täglichen Komfort zu optimieren. Projektcharakter: • 2 moderne und luxuriöse 20-stöckige Türme • 160 High-End-Wohnungen • 3 Lifte pro Gebäude • Apartments von 3 bis 5 Zimmern • Große Balkone und Panoramafenster • Grüner Park am Fuße der Residenz • Strände nur 500 m entfernt Leben auf Insel wählt Freiheit Das Leben auf Insel gewinnt die Gelassenheit eines flüssigen Alltags wieder: das Meer zu Ihren Füßen, zu Fuß, Schulen, Geschäfte, Cafés und kulturellen Bereichen in der Nähe. Hier wird alles für Ihren Komfort gedacht – kein Autobedarf, alles, was Sie geträumt haben, ist in Reichweite. Außergewöhnliche Einkaufsbedingungen • Zahlungsmethode: 20 Prozent auf Unterschrift, 80 Prozent vier Monate vor Schlüsselanlieferung • Box Indexierung: 3% kumulativ, unterstützt durch den Promotor • Projekt mit vollständiger Bankgarantie • Geplante Lieferung: 2029 Strategische Lage • Adresse: District Parkayam, Bat Yam • Entfernung vom Meer: 500 Meter • Schneller Zugang : Tel-Aviv, Rishon Lezion, Ayalon • Umgebung: Grünanlagen, Strandpromenade, Restaurants und Schulen

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 2 piEces rue yehuda halevy trEs bon Etat
Tel-Aviv, Israel
von
$1,32M
Wohnviertel Investissement rare en centre ville
Ra’anana, Israel
von
$2,89M
Wohnviertel Appartement 3 pieces tour lieber tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$5,80M
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Tel-Aviv, Israel
von
$4,23M
Wohnviertel Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Bat Yam, Israel
von
$2,50M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf bat yam
Bat Yam, Israel
von
$4,10M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m givat shaoul jerusalem
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m givat shaoul jerusalem
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m givat shaoul jerusalem
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m givat shaoul jerusalem
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m givat shaoul jerusalem
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m givat shaoul jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,10M
Ferienwohnung 5 Zimmer - 166m2 - Givat Shaoul Jerusalem Balkon 12m2 - (Soucca 4m2), 5. Stock Wohn-Esszimmer, Küche 4 Schlafzimmer (mamad), 3 Badezimmer, 3 Toiletten Strands, Klimaanlage, Chemechpulver, Heizkörper, Gaswasserheizung Bewaffnete Tür, 1 Parkplatz, 1 Keller, Aufzug, Behindertenzu…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,06M
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Dizengoff 43 ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 2 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Gehminuten vom Strand entfernt Kommen Sie live am Fuße von Kikar und all diese Geschäfte Projektmerkmale…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Wohnviertel Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Wohnviertel Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Wohnviertel Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Wohnviertel Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Alle anzeigen Wohnviertel Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Wohnviertel Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Chadera, Israel
von
$4,59M
BZH Neue Exklusivität in der Kategorie « SAMMLUNG » Französische Abteilung von RE/MAX Hadera ✨Träumen Sie von einem neuen Haus, von hohem Stand, ohne Arbeit und perfekt für Ihre Familie? BH, hier ist sie! ✨ Haus mit 6 Zimmern (165 m2) ✨ Haus als neu – nur 3 Jahre! ✨ Gelegen in der sehr beli…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen