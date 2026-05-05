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Wohnquartier Rdc 4 pieces dans petit immeuble a 2 pas du lac dagamim

Aschkelon, Israel
von
$750,360
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ID: 36500
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

Über den Komplex

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Erdgeschoss 4 Zimmer Agamim mit 140m2 Garten

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Aschkelon, Israel
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