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Wohnquartier Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35674
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 15

Über den Komplex

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Exklusives Projekt auf einer der beliebtesten Straßen von Tel Aviv, kombiniert lokalen Charme und modernes Stehen. Regie Gorel und entworfen von Lior Ben Dov Architects, mit einem hohen Niveau an Anforderungen und Ausführungen. Schlüsselmerkmale: Elegante Architektur und optimierte Pläne Geräumige Apartments mit Terrassen Mamad in jeder Einheit Intimiertes Projekt mit Prämienvorteilen Typologien: *3 und 4 Stück *Garden Ferienwohnung * Penthouse mit privatem Dach und Pool Außergewöhnliche Lage: Zu Fuß von Rothschild, Carmel Market (150 m), dem Meer und den Orten des Lebens Nächster Start Flexible Zahlung Zusammenfassend: ein seltenes, ultra-zentrales Projekt mit Premium-Positionierung und starkem Erbepotenzial.

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Tel-Aviv, Israel
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