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Wohnquartier Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer

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ID: 35539
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    HaDekel

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Verkaufen – 5 Zimmerwohnung in einer neuen Residenz, Hadekel Street, gegenüber dem Meer Dieses geräumige 5-Zimmer-Apartment befindet sich in einer neuen und sicheren Residenz mit Wache und bietet eine ideale Wohnumgebung gegenüber dem Meer. Die Wohnung ist neu, hell und gut eingerichtet. Freuen Sie sich auf einen mamad (Safe Room), eine integrierte Klimaanlage, einen privaten Tiefgaragenstellplatz sowie moderne und komfortable Annehmlichkeiten. Stellplatz der Wahl, in der Nähe des Strandes, Geschäfte, Schulen und Transport. Eine seltene Gelegenheit, in einer der besten Orte in Ashdod zu leben.

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