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Wohnquartier Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf projet de qualite

Netanja, Israel
von
$986,960
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ID: 36192
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

Über den Komplex

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Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Das Projekt befindet sich in der Nachbarschaft gegenüber Kiriat Hasharon, in der Nähe des neuen Zugangs zum Highway 2 (Tel Aviv/Haifa). Das Projekt Nevo Hasharon befindet sich in der Nähe des Landes Elystour, Synagoge, Supermarkt, gan. Projektcharakter: Der Komplex Nevo Hasharon umfasst 2 leistungsstarke Wohntürme. Der prestigeträchtige Wohnturm wird von Gärten und seinem privaten Spielplatz in der Residenz umgeben. Das Projekt Nevo Hasharon erfüllt alle Umwelt- und Wirtschaftsstandards. Eine schöne Lobby mit einer schönen Deckenhöhe. Es wird einen Wachposten und Dekoration von einem Designer. 4 luxuriöse, schnelle und moderne Aufzüge. Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum und einen Spielplatz (jumbori). Das Projekt wird von einer Bankgarantie begleitet. Merkmale der Wohnung : Wohnung von 5 Zimmern neben einer Oberfläche : 132m2 + 23m2 Terrasse Wohnung von 5 Zimmern mit Blick auf eine Fläche : 117m2 + 21m2 Terrasse Hochstehende Innenausstattung: Keramik Granitfliesen 80/80. Porzellan Granitfliesen in den Zimmern oder Parkettboden zu wählen. Terrasse Wahl Fliesen, Parkett oder Teak. Zentrale Klimaanlage. Hochwertige Innentüren. Auswahl der Küche unter den besten Unternehmen auf dem Markt, Marmor Arbeitsplatte. Badezimmerfliesen. Waschräume hängen ab. Elektrische Geschäfte über das Haus. Qualitätsmischerventil. Wohnung verkauft mit Parkplatz.

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Netanja, Israel
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