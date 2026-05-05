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Wohnquartier Appartement a renover avec tres grand potentiel

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36269
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Luria, 4

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Droyanov Straße, sehr ruhige kleine Straße in der Nähe der Bograshov Straße und dem Meer. Gebäude der Corner Wohnung " 104m2 im Cadastre Viele geschlossene Balkone, so ist es leicht zu sagen 115m2 Voller klarer Blick Sehr hell Alle Richtlinien Sehr ruhig Nähe zum Strand 2. Stock Kein Aufzug, miklat Möglichkeit des Parkens vorn Preis: 5,000,000 Sehr schönes Potenzial mit sehr schöner Höhe unter Decken Verpassen Sie nicht!

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Tel-Aviv, Israel
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