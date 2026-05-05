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Wohnquartier Villa independante a vendre a ashdod avec piscine

Aschdod, Israel
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ID: 36444
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Piteda

Über den Komplex

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Unabhängige Villa zum Verkauf in Ashdod Auf einem Grundstück von 315m2, Villa von 265m2 Wohnfläche links auf einem Wohnzimmer und Küche im Erdgeschoss, die Schlafzimmer und Badezimmer auf dem Boden, sowie ein möbliertes Keller mit Blick auf einen Innenhof. Sehr schöne Außenanlagen vervollständigen diese Immobilie mit einem Pool

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Aschdod, Israel
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