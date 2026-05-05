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Wohnquartier Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage

Safed, Israel
von
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ID: 36244
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Safed
  • Stadt
    Safed
  • Adresse
    Kikar Edmond Safra

Über den Komplex

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Eine außergewöhnliche Adresse im Herzen einer biblischen Erde Wohnen hier ist nicht nur die Wahl einer Wohnung...? Es ist Teil einer tausendjährigen Geschichte. Gelegen auf den Höhen von Tsfat (Safed), im Herzen von Galilee, dieses Projekt Anker im biblischen Gebiet des Stammes von Neftali — ein Land, das als gesegnet, reichlich und im Licht gebadet bezeichnet wird. Jeden Morgen wachst du an der Spitze einer natürlichen Umgebung auf, wo sich die Natur in all ihrer Pracht ausdrückt.? Die reine Luft der Berge, die grünen Landschaften, soweit Sie sehen können und die absolute Ruhe schaffen eine einzigartige Atmosphäre, die einer seltenen und privilegierten Kunst des Lebens entspricht. Ein Projekt als außergewöhnliche Arbeit konzipiert Geräumige Apartments mit 3, 4, 5 und 6 Zimmern, Garten Erdgeschoss offen für die Natur, und prestigeträchtige Penthouses mit Panoramablick – jedes Anwesen wurde mit absoluter Anforderung entworfen. Weite Öffnungen erstrecken sich Wohnräume nach außen und bieten ein dauerhaftes Naturschauspiel, wo Licht und Landschaft ein integraler Bestandteil Ihres Alltags werden. Eine seltene Gelegenheit Die Nachfrage in Tsfat und in ganz Galilee ist extrem hoch, während die Lieferung von Waren bleibt sehr begrenzt.? Wohnungen zum Verkauf sind selten, was mechanisch zu einem erhöhten Preisdruck führt. Heute in diesem neuen Programm zu kaufen ist die Positionierung vor anderen in einem Markt, wo Chancen schnell verschwinden. Außergewöhnliche finanzielle Bedingungen — maximale Hebelwirkung Heute können Sie eine Immobilie ab 1,585 000 sichern?... mit nur 15% jetzt bezahlen. Der Rest?85% in 4 Jahren, bei der Lieferung. Keine Indexierung.? Keine Preiserhöhung.? Kein Finanzdruck. Speziell:?Ist 293 109? (ca. 80 000 €), einschließlich Agentur- und Anwaltskosten. Sie blockieren den Preis heute in einem angespannten Markt, während die Preise steigen können, ohne dass Sie mehr bezahlen. Dies ist eine seltene Hebelwirkung:?• Verringerte Aufnahme heute?• Hochwertpotenzial morgen Mehr als ein Kauf — eine strategische Entscheidung Beispiel für Wohnungen: Ferienwohnung 3 Zimmer 75m2 + 8m2 Balkon ab 1.585 000 Schekel Ferienwohnung 4 Zimmer 104m2 +13m2 Balkon ab 1 750 000 Schekel Ferienwohnung 5 Zimmer 120m3 +13m2 Balkon ab 1 850 000 Schekel Diese Art von Gelegenheit ist selten auf dem Markt.? Es kombiniert Standort, Lebensqualität und außergewöhnliche finanzielle Bedingungen. Es ist nicht gut, dass wir vergleichen... Es ist eine Gelegenheit, die wir ergreifen.

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Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
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