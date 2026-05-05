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Wohnquartier Habiter a ir yamim haradasha

Netanja, Israel
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ID: 36169
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Zalman Shneur, 17 Mifal HaPayis

Über den Komplex

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Projekt Neun in Netanya .Savyon Eine neue außergewöhnliche Adresse zwischen Stadt und Natur In der Nähe des Meeres und der Einkaufszentren, entdecken Sie Savyon, eine außergewöhnliche Residenz von einem der größten Bauherren Israels. Ideale Lage: neben der PIANO und Ir Yamim, zwischen der städtischen Dynamik und der erhaltenen Natur der Iris Reserve. Das Projekt • 4 moderne und elegante Türme • Apartments mit 3, 4 und 5 Zimmern, sowie High-End Penthäuser • Große Terrassen und raffinierte Dienstleistungen • Privater Parkplatz für jede Wohnung • Design Eingangshalle und Wohnclub in jedem Gebäude Projektmerkmale • Doppelhohe Lobby, dekoriert von einem Innenarchitekten • Drei Lifte inklusive chabbatic • Blick auf die ersten Etagen • Bankgarantie: Mizrahi Tefahot • Arbeitsbeginn: März 2025 • Voraussichtliche Lieferung: September 2028 • Fördermöglichkeiten: 20% auf Signatur, 80% auf Schlüssellieferung • Hochstehende Dienstleistungen Merkmale der Ferienwohnungen • Moderne 80x80 Fliesen in allen Zimmern • Zentrale Klimaanlage • Design Badezimmermöbel • Hochdruck-Mischerventil • Qualitäts-Innentüren • Anpassbare Küche • Elektrische Geschäfte in der gesamten Wohnung (außer Mamad) Typologien verfügbar • 3 Zimmer – 79 m2 + 9,5 m2 Terrasse • 4 Zimmer – 96 m2 + 12 m2 Terrasse • 5 Zimmer – 121 m2 + 15 m2 Terrasse

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Netanja, Israel
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