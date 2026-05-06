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Wohnquartier Baka appartement de caractere a louer

Jerusalem, Israel
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ID: 35530
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Dina, 8

Über den Komplex

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In einem 3-Wohnungsbau Wohnung voller Charakter, hell, umgeben von Grün, mit hohen Decken Architekturdesign Voll möblierter Hochstand 1. Stock (ca. 20 Schritte) 2 Stück + Zwischengeschoss 80 m2 (einschließlich Zwischengeschoss) 3 Balkone – 12 m2 Garten gemeinsam mit dem Gebäude 2 Badezimmer (Dübel) Eingetragen am 15/06

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Jerusalem, Israel
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