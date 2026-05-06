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Wohnquartier A vendre bien dexception unique sur le marche

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35963
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Beer Hofmann, 13

Über den Komplex

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Zum Verkauf – Außergewöhnliche Waren, einzigartig auf dem Markt American Colony District – Tel Aviv–Jaffa In einem sehr hochstehenden Gebäude mit Innenhof, Fitness-Studio und Tischtennisraum, entdecken Sie eine absolut einzigartige Wohnung, bietet total ruhigen und spektakulären Panoramablick auf das Meer und Jaffa. ✨ Hauptmerkmale: 329 m2 Innenraum 300 m2 Terrassen mit Möglichkeit, einen Pool hinzuzufügen 3 Parkplätze 2 Keller Gut gemacht von einem renommierten Architekten Vereinbarung: Oberstufe: Immense Rezeption Zimmer High-End separate Küche Großes und luxuriöses Hauptschlafzimmer 1 Badezimmer + 1 Toilette Untere Ebene: 2 Badezimmer 2 Toiletten Flexibler Raum (möglicherweise 4 Schlafzimmer) Eine seltene, außergewöhnliche Eigenschaft, Kombination von Eleganz, Volumen, Licht und ultra-high-end Dienstleistungen - nicht anderswo in der Nachbarschaft gefunden.

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