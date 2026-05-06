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Wohnquartier Coup de fusil dalet ashdod appartement 3 5 pieces a vendre

Aschdod, Israel
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06.05.26
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ID: 35712
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rambam

Über den Komplex

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Wohnung 3,5 Zimmer zum Verkauf mit Balkon Seltene Gelegenheit in der gesuchten Wohngegend von Dalet in Ashdod. Ein geräumiges, helles und perfekt gelegenes Apartment mit hervorragendem Wertpotenzial. Beschreibung: • Großzügige Fläche • Eingang zu einem großen Wohnzimmer mit Balkon mit Blick auf einen ruhigen Park • Funktionsküche mit Wäsche • Zwei große Schlafzimmer mit je zwei Fenstern • Mamad (safe room) • Zwei Aufzüge • Parkplatz • Erfrischung, ideal für Anpassung oder Investition Standort: • unmittelbare Nähe zu Geschäften, Schulen, Synagogen und Transport • Nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt • Ruhige und begehrte Wohnumgebung Hauptbestandteil: Ähnliche Wohnungen in der Residenz, nach Renovierung, werden bei 2.300.000 angeboten. Außergewöhnlicher Verkaufspreis: 1 690 000 Schlussfolgerung: Außergewöhnlicher Wert für Geld, hohes Potenzial und ideale Lage. Das beste Immobiliengeschäft des Moments in Ashdod.

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Aschdod, Israel
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