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Wohnquartier En plein coeur de bait vagan ramat sharet

Jerusalem, Israel
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ID: 36520
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaRav Mutsafi, 6

Über den Komplex

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Das ist das neue Projekt an der Grenze zum Ramat Sharet Bait Vagan. - Ja. In der neuen Phase genießen Sie eine hervorragende Lage im Herzen der Nachbarschaft, eine optimale Topographie und eine Verbindung zwischen einer Stadtumgebung, Grünflächen, Parks in der Nähe und einem atemberaubenden Panoramablick auf Jerusalem. - Eine Residenz von 2 schönen 19-stöckigen Türmen mit hohen Serviceleistungen, prestigeträchtige Lobby mit Deckenhöhe, voll ausgestattetes Fitnessstudio und Business-Lounge. - Große Auswahl an Wohnungen von 3, 4 und 5 Zimmern bis zum Penthouse. Alle Apartments sind mit VRF Klimaanlage, + Fußbodenheizung, elektrische Rollläden, Isolierverglasung etc. ausgestattet. Sehr flexibler Zeitplan; Lieferung 48 Monate.

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