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Wohnquartier Bon emplacement

Jerusalem, Israel
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ID: 36512
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaRechavim, 11

Über den Komplex

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Im Herzen des Stadtteils Baka, Mekor Chaim Street. Wohnung 4 Stck 100 m2 in einem hochstehenden Gebäude, 1. Stock mit Balkon und Aufzug, einschließlich Parkplatz und einem Keller.

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Jerusalem, Israel
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