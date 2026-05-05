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Wohnquartier Projet neuf a jerusalem quartier holyland

Jerusalem, Israel
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ID: 36160
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    brhm prrh

Über den Komplex

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Mordecai Khayat präsentiert ein neues außergewöhnliches Projekt in Holyland – Jerusalem Ein atemberaubender Blick auf die Stadt Jerusalem Auf einem erhöhten Hügel mit Blick auf die atemberaubenden Landschaften von Jerusalem, dem Wohnkomplex des Heiligen Landes, unterschrieben von einem der besten Bauherren Israels. Ein ikonisches Architekturprojekt, das Moderne, Eleganz und Gelassenheit kombiniert, im Herzen einer grünen Umgebung und einer einzigartigen Atmosphäre, die Jerusalem einzigartig ist. Eine exklusive Wohnumgebung Atmen Sie tief ein und lassen Sie sich vom zeitlosen Charme der Heiligen Stadt getragen werden. Auf der einen Seite einen atemberaubenden Panoramablick; auf der anderen, eine erfrischende Brise und die Ruhe der Höhen des Heiligen Landes. Das Projekt umfasst einen 31-stöckigen Wohnturm sowie zwei Boutique-Gebäude, die ein hochwertiges und funktionales Wohnerlebnis bieten, das die Erwartungen von Familien, Investoren und Liebhabern von Jerusalem erfüllt. Eine ideale und vernetzte Umgebung Der Komplex integriert sich harmonisch in die bestehende Nachbarschaft und umfasst: 6 Dunams des Landschaftsparks mit Freizeitgärten Fußgänger- und Radwege Zwei Synagogen Direkter Zugang zu leichten Straßenbahnen und israelischen Zügen Schnelle Verbindung zum Begin-Austausch und dem Highway 16 von Jerusalem ins Zentrum des Landes Eine echte Allianz zwischen Qualität des städtischen Lebens, der Natur und der Gemeinschaft. Dienstleistungen und Ausstattung Luxuriöse Eingangshalle 31-stöckiges Gebäude Business Fair Sicherheitsposten 24/7 Voll ausgestattetes Fitnessstudio Typologie der Wohnungen • 3 Zimmer: 81 m2 + 9 m2 Balkon • 4 Zimmer: 108 m2 + 11m2 Balkon • 5 Zimmer: 130 m2 + 13 m2 Balkon

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Jerusalem, Israel
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