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Wohnquartier Penthouse proche baka

Jerusalem, Israel
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Wohnquartier Penthouse proche baka
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ID: 36448
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Dina, 8

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Schließen Sie Baka. Penthouse 206m2 + Terrasse 50m2, Fitnessraum, Keller, Aufzug Shabbat, Parkplatz. 9,500,000 sh. Lieferung in 3 Jahren.

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Jerusalem, Israel
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