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Wohnquartier Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici

Chadera, Israel
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ID: 36011
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Brandeis, 22

Über den Komplex

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BZH Neue Exklusivität in der Kategorie « SAMMLUNG » Französische Abteilung von RE/MAX Hadera ✨Träumen Sie von einem neuen Haus, von hohem Stand, ohne Arbeit und perfekt für Ihre Familie? BH, hier ist sie! ✨ Haus mit 6 Zimmern (165 m2) ✨ Haus als neu – nur 3 Jahre! ✨ Gelegen in der sehr beliebten und grünen Gegend von Brandeis, ruhig und Wohnen ✨ High-End und raffinierte Dekoration ✨ Keine angrenzenden Wände, wie eine Villa! ✨ Sehr helle, große Öffnungen und gute Vibrationen ✨ Schöne weiße Küche der Marke "Segal Kitchens" mit einer Bar ✨ Ausgezeichnetes Wohnzimmer und helles Esszimmer ✨ Schöne Gartenfläche mit einer großen Terrasse und Obstbäumen ✨ Geräumige Elternsuite mit Ankleidezimmer und schöne Aussicht! ✨ 2 Duschräume und 3 Toiletten ✨ Mamad, Klimaanlage und viele Annehmlichkeiten ✨ Und Privatparkplatz! ✨ Ideale Lage, sehr gefragt: ruhig, Wohnanlage, in der Nähe des Parks und des Stadtzentrums ✨ Schulen, Kindergärten, Synagoge und Supermarkt zu Fuß! ✨ Schneller Zugang zu den Straßen 4, 6 und 9 ✨ Ganz einfach, ein Traumhaus! BZH, lass uns dir helfen, deins zu erkennen! Für weitere Informationen: Ra'hel Benguigui, Ihr Immobilienmakler, Französische Abteilung von RE/MAX Hadera. Lizenz Nr. 313736

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