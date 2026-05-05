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Wohnquartier Appartement dexception 5 pieces avec prestations haut de gamme tour shalem rue yafo

Jerusalem, Israel
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$23,000
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ID: 36156
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Abu Bassel

Über den Komplex

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Im Herzen von Jerusalem, im renommierten Shalem Tower an der Yafo Street an der Ecke HaTurim, bietet diese außergewöhnliche Wohnung von 150 m2 eine zentrale und raffinierte lebendige Umgebung. Es besteht aus vier Schlafzimmern, darunter eine hervorragende Master-Suite mit en-suite Badezimmer, sowie drei Toiletten und zwei Bäder, bietet optimalen täglichen Komfort. Der helle und geräumige Wohnbereich verfügt über ein Wohnzimmer und ein Esszimmer, das für eine moderne, voll ausgestattete Küche geöffnet ist. Das Apartment befindet sich auf einem hohen Stock und bietet einen herrlichen offenen Blick und eine sichere Umgebung in einem High-End-Gebäude mit Aufzügen und einem 24-Stunden-Service. Auch die Bewohner genießen erstklassige Annehmlichkeiten wie Schwimmbad, Fitnessraum und Sauna. Die Unterkunft verfügt über einen privaten Parkplatz sowie einen Keller und bietet zusätzlichen Komfort für die tägliche. Diese Wohnung ist mit einem sofortigen Eingang und bietet eine seltene Gelegenheit für eine langfristige Vermietung, ideal für eine Familie oder Profis auf der Suche nach Komfort, Stehen und strategischen Lage in der Nähe des Mahane Yehuda Markt, Straßenbahn und alle Annehmlichkeiten des Stadtzentrums.

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Jerusalem, Israel
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