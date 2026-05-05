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Wohnquartier Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod

Aschdod, Israel
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$672,620
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ID: 36389
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Yakinton

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Die seltene Perle: neue 2-Zimmer-Wohnung in Ashdod "Calaniot" in unmittelbarer Lieferung mit Klimaanlage, Parkplatz, Keller

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Aschdod, Israel
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