  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Wohnquartier Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Bat Yam, Israel
von
$997,100
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36327
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Uziel, 37

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Design und Funktionalität. Das Gebäude besteht aus 9 Etagen und 38 2 bis 4 Zimmer-Appartements sowie geräumigen Penthouses mit unverbauten Aussichten und High-End-Finishs. Jede Unterkunft verfügt über einen eigenen Balkon, einen Parkplatz und ein ordentliches Innendesign, in jedem Detail gedacht. Eine ideale Wohnumgebung Daniel Art Bat Yam verbindet das urbane Leben harmonisch mit Lebensqualität. Das Projekt hat eine zentrale Lage, in der Nähe des Meeres, Hauptverkehrswege, Einkaufszentren, Schulen und Freizeitbereiche. Die Bewohner genießen somit ein praktisches, angenehmes und inspirierendes Alltagsleben in einem sich entwickelnden Viertel.

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Holyland beit vagan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,55M
Wohnviertel Projet tower premium
Naharija, Israel
von
$635,440
Wohnviertel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$5,61M
Wohnviertel Projet neuf a harish
Harish, Israel
von
$1,06M
Wohnviertel Appartement dexception 5 pieces avec prestations haut de gamme tour shalem rue yafo
Jerusalem, Israel
von
$23,000
Sie sehen gerade
Wohnquartier Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$997,100
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Aschdod, Israel
von
$422,500
Tolles Geschäft am Strand in Ashdod: 2-Zimmer-Wohnung in der Residenz " Ashdod Beach", vor der Linie auf dem Tayelet, gegenüber dem Meer. Im 6. Stock mit zwei Liften bietet dieses Apartment einen Balkon mit Meerblick und eine ideale Anordnung: Eingang zu einem hellen Wohnzimmer, Küchenzeile…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Alle anzeigen Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$574,262
Ein außergewöhnliches Wohnprojekt, das die Kunst des lebendigen Luxus in einem lebendigen und wachsenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-geschossige Gebäude mit 102 Wohnungen von 3, 4 und 5 Zimmern, Grundgarten, Penthouses und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig in jede…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement au centre ville a louer jerusalem
Wohnviertel Appartement au centre ville a louer jerusalem
Wohnviertel Appartement au centre ville a louer jerusalem
Wohnviertel Appartement au centre ville a louer jerusalem
Wohnviertel Appartement au centre ville a louer jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement au centre ville a louer jerusalem
Wohnviertel Appartement au centre ville a louer jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$15,000
Hamaalot – Innenstadt Kleine zentrale Straße im Herzen des Stadtzentrums Wohnung im 3. Stock von 5 Aufzug Keine Parkplätze 4 m2 Balkon 4 Stück – 120 m2 3 Toiletten 2 Badezimmer Voll möblierter Hochstand Unabhängige Klimaanlage in jedem Zimmer Bodenheizung
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen