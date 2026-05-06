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Wohnquartier A vendre appartement 3 piEces A dizengoff netanya spEcial investisseur projet pinouI binouI avancE

Netanja, Israel
von
$692,900
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ID: 35990
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Dizengoff, 35

Über den Komplex

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Dizengoff Straße im Herzen von Netanya, Premium Lage in der Nähe von Kikar HaAtsmaout. Die Gegend wird für ihre Geschäfte, Cafés, Stadtattraktion und schnellen Zugang zum Strand gesucht. Wohnung von 3 Zimmern, ca. 88 m2, im 1. Stock von 5. Voll renoviert, mit komfortablen Volumina und hellem Wohnzimmer. Geeignet für einen Hauptwohnsitz oder eine strategische Miete. 1 Minute von Kikar HaAtsmaout und zu Fuß von den Stränden. Gebäude, die durch ein Projekt von Pinoui-Binoui (fortgeschrittene Stufe) betroffen sind, bietet ein Potenzial für die Modernisierung (Destruktion/Rekonstruktion des Gebäudes mit Lieferung eines neuen Gehäuses mit modernen Dienstleistungen). Preis: 2 050 000.

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