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Wohnquartier Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme

Chadera, Israel
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ID: 35687
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

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BZH RE/MAX Hadera präsentiert ausschließlich ein seltenes Produkt: - Große Duplex von 6 Zimmern von ca. 140 m2, - Große Terrasse pergola von 30 m2, - Moderne Küche offen für das Wohnzimmer, - Wohnzimmer mit Umgebungsbeleuchtung, - Geräumige und komfortable Elternsuite und 4 weitere Schlafzimmer, - 3 Toiletten und 2 Badezimmer, - Komplette Renovierung von Sanitär, Etagen, Türen und Fenster, Badezimmer und Sanitäranlagen, - Zwei Parkplätze! - Zweiter Stock, - Gemeinsame sichere Zimmer am Fuß des Gebäudes. In der Nähe von Annehmlichkeiten, Geschäften, Schulen und ganim. In der Nähe von Francophone Gemeinden und etwa 12 Minuten mit dem Auto vom Meer entfernt! Für einen Besuch kontaktieren Sie uns bitte: RE/MAX Hadera, Rachel Benguigui. Berufslizenz 313736.

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