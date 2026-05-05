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Wohnquartier Grand jardin

Jerusalem, Israel
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ID: 36510
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Emek Refaim, 42

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MOSHAVA GUERMANIT - in den Gärten von Katmon. Wohnung im Erdgeschoss mit einem riesigen Garten von ca. 370 m2 ruhig und grün + eine geschlossene Terrasse von 30 m2. Aufzug. Parkplatz. Keller

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Jerusalem, Israel
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