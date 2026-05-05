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Wohnquartier Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Bat Yam, Israel
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ID: 36332
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    HaGiborim, 17

Über den Komplex

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An der Grenze von Bat Yam und Tel Aviv, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Straßenbahnlinie entfernt, bietet das HaGiborim-Projekt zwei moderne Wohntürme, die Prestige, Komfort und Haltbarkeitsarchitektur kombinieren. Architektur und Design Das von den Innenarchitekten von Bar Orian Architects und Dana Oberson entworfene Projekt zeichnet sich durch ein raffiniertes Design, hochwertige gemeinsame Räume, eine Landschaft von Gil Dershman und ein ökologisches Niveau von 5281 – 3 Sternen aus. Die Bewohner genießen einen exklusiven Club, einen Fitnessraum, Spielplätze, Tiefgarage mit elektrischen Terminals und luxuriösen Eingangshallen. Ferienwohnungen und Oberflächen Die Apartments, von 3 bis 5 Zimmern und Penthouses, sind mit: • Intelligente Heimautomatisierung und VRF-Klimaanlage • High-End Küche mit Quarzarbeitsplatte • Elektrische Rollläden, Designtüren und Feinsteinzeugböden • Gekühlte Badezimmer mit hochwertigen Armaturen und rutschfesten Oberflächen • Vorbereitung für Heimkino und Elektroladestation Fortschritt und Bedingungen • Bewilligungen, laufende Arbeiten • Banker: Bank Hapoalim • Geplante Lieferung: 30. April 2029 • Günstige Zahlungsmethoden: kein Interesse oder Index (20% auf Signatur, 30% auf Promotorkredit, 45% auf Lieferung, 5% auf Schlüssellieferung) • Tidhar Herstellergarantie – 10 Jahre

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