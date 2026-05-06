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Wohnquartier A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme

Bat Yam, Israel
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ID: 35969
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Sderot HaAtzmaut, 44

Über den Komplex

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Bat Yam - IDF Street Wohnung über West/Ost 4 Zimmer 106 m2 mit charmanter Terrasse von ca. 13m2 (1 Meister mit Bad + 2 Schlafzimmer davon 1 mamad) Parkplatz inklusive 4. Stock mit Aufzug Neubau in gutem Zustand und gut gepflegt. Highlights: Großes helles Wohnzimmer (es gibt derzeit eine kleine Küche/Lounge Trennung durch leicht abnehmbare Trennwände, um ein großes Wohnzimmer zu erhalten) 2 Badezimmer + Wäscherei Geräumige und sonnige Elternsuite 2 Schlafzimmer + 1 mamad Privater Lagerbereich auf der Landung Erdgeschoss Parkplatz Pool für Fahrräder im Keller Eine leichte Renovierung reicht aus, um dieses Anwesen in eine echte Chance zu verwandeln und es zu einem gewünschten Wohnumfeld zu machen. Gebäudevermögen: Neuer Bau Ruhige und familiäre Umgebung Unmittelbare Nähe zu Straßenbahn, Bus, Geschäften, Schulen und Strand

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Bat Yam, Israel
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