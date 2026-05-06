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Wohnquartier Superbe 2 pieces avec mamad et parking devant le parc hayarkon

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35734
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bavli, 47

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Neu im Verkauf ausschließlich? 47 Bavli Street, in der Nähe von Hayarkon Park? Eine ruhige, grüne und zentrale Straße in der beliebten Gegend von Bavli In einem neuen Luxus-Immobilienprogramm, erhältlich im Sommer 2026! Eine 2-Zimmer-Wohnung funktional und hell 55 m2 + Sonnenterrasse von 8,5 m2 mit offenem Westblick Mit Mamad 5. Stock (lift) Exposure West und Süd Tiefgarage

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Tel-Aviv, Israel
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