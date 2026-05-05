  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier Projet neuf a hadera

Wohnquartier Projet neuf a hadera

Chadera, Israel
von
$1,99M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36231
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neues Programm in Hadera: eine strategische Lage zwischen Tel Aviv und Haifa. Sie suchen ein neues Projekt a hadera Eine neue und außergewöhnliche Adresse im Herzen der Stadt Mordecée Khayat lädt Sie ein, dieses großartige, neue Wohnprojekt im Stadtzentrum zu entdecken. Drei moderne Gebäude mit raffiniertem architektonischem Design werden über eine lebhafte Einkaufsgalerie steigen, die prestigeträchtige Zeichen begrüßt. Genießen Sie den Komfort einer ruhigen Straße, während Sie im Zentrum der Annehmlichkeiten: • Hadera Bahnhof in der Nähe, für direkten Zugang zu Tel Aviv und Haifa • Bus-Netzwerk leicht verbinden alle Israel • In der Nähe der Einkaufszentrum Canyon Mall Hof Hayam mit seinen Geschäften, Cafés und Restaurants • Nur 10 Minuten vom Strand entfernt 30 Minuten von Tel Aviv und 30 Minuten von Haifa mit dem Auto Projektmerkmale • Doppelhohe Lobby, luxuriös von einem Innenarchitekten dekoriert • Drei Lifte inklusive chabbatic • Blick auf die ersten Etagen • Bankgarantie: Mizrahi Tefahot • Arbeitsbeginn: September 2025 • Voraussichtliche Lieferung: Mai 2030 • Fördermöglichkeit 20% auf Signatur, 80% auf Schlüssellieferung – ohne bedingte Indexierung • High-End-Dienstleistungen Merkmale der Ferienwohnungen • Moderne 80x80 Fliesen in allen Zimmern • Zentrale Klimaanlage Vorbereitung • Design Badezimmermöbel • Hochdruck-Mischerventil • Qualitäts-Innentüren • Anpassbare Küche • Elektrische Geschäfte in der Wohnung Typologien verfügbar: • 2 Zimmer: 55 m2 + 10 m2 Terrasse • 3 Zimmer: 75 m2 + 12 m2 Terrasse • 4 Zimmer : 105 m2 + 10 m2 Terrasse • 5 Zimmer : 123 m2 + Terrassen von 10 m2 + 6 m2

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$875,420
Wohnviertel Panorama de reve potentiel
Jerusalem, Israel
von
$3,05M
Wohnviertel Vue mer Eternelle
Aschkelon, Israel
von
$547,560
Wohnviertel Maison avec piscine centre ville raanana
Ra’anana, Israel
von
$28,000
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bel appartement
Aschkelon, Israel
von
$669,240
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf a hadera
Chadera, Israel
von
$1,99M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Alle anzeigen Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
von
$8,450
Vermieten – Penthouse im Herzen von Neve Tzedek Dieses außergewöhnliche Penthouse bietet früh im Januar seltene Außenräume, High-End-Finishs und unschlagbare Lage in einem der renommiertesten Viertel von Tel Aviv. Details zum Objekt: 100 m2 Innenraum mit 55 m2 Terrasse + 50 m2 private Dac…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Alle anzeigen Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Chadera, Israel
von
$2,70M
BZH RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv im Stadtteil Givat Olga, einem schönen 3,5-Zimmer-Duplex-Penthouse, sorgfältig eingerichtet, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt, in der gesuchten Straße von Mena'hem Begin! Eigenschaften: - Helle Wohnung von 3,5 Zimmern von ca. 100 m2, - Sehr …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$895,700
Direkt im Stadtzentrum, auf der Seite der Grande Synagoge, in der Nähe von Mamilla und dem David Citadel Hotel 7 Minuten zu Fuß, in einem schönen Luxus-Gebäude mit 24-Stunden-Schutz, Schwimmbad, Fitnessraum und Jacuzzi. Sehr schöne 2 Zimmer zum Verkauf von 45 m2 Netz (Israeli Oberfläche 52 m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen