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Wohnquartier Appartement a louer a jerusalem moshava germanit

Jerusalem, Israel
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ID: 35897
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Emek Refaim, 42

Über den Komplex

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Klassifiziertes Gebäude, in einer ruhigen und grünen Straße. Einzigartige Wohnung mit authentischem Charakter von Jerusalem: hohe Decken, hell und geräumig. Erster Stock. • 3 Stück + Zwischengeschoss • ca. 60 m2 • 1 Badezimmer • Unmöbliert, außer Kühlschrank, Herd, Backofen und Kleiderschrank

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Jerusalem, Israel
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